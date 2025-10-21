Affaire Madiambal Diagne : les avocats dénoncent une demande d’extradition « infondée et irrégulière »

Les avocats de Madiambal Diagne ont dénoncé, ce mardi 21 octobre 2025, le caractère « totalement infondé et irrégulier » de la demande d’extradition émise par les autorités sénégalaises à l’encontre de leur client. Le journaliste et patron de presse, interpellé à Paris ce mardi sur la base d’un mandat d’arrêt transmis par le parquet général de Versailles, a été entendu par la Cour d’appel, qui a décidé de le laisser libre sous contrôle judiciaire.



Dans un communiqué signé par un collectif d’avocats sénégalais et français, dont Me El Hadj Amadou Sall, Me William Bourdon et Me Vincent Brengarth, la défense affirme que « la décision du premier président de la Cour d’appel de Versailles tient compte du statut de Madiambal Diagne, personnalité publique, journaliste connu, propriétaire d’un titre de presse », et du fait qu’« aucun élément au dossier ne laissait penser qu’il allait se soustraire à la procédure d’extradition ».



Les avocats soutiennent que la procédure initiée par Dakar souffre d’« irrégularités manifestes », estimant que « les accusations formulées à l’encontre de leur client ne reposent sur aucune base juridique solide. »

