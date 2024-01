Affaire Mike Maignan : le ras-le-bol de Kalidou Koulibaly

Après un énième épisode de racisme en Italie, impliquant le gardien français de l’AC Milan, Mike Maignan, les soutiens et les condamnations s’enchaînent dans le football mondial. En Côte d’Ivoire, où une belle Coupe d’Afrique des Nations est actuellement organisée, le défenseur et capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, est monté au front pour se scandaliser du manque de réelles décisions politiques pour endiguer ce problème majeur, alors que l’actuel roc d’Al-Hilal avait également été victime de propos racistes en Serie A lorsqu’il jouait à Naples.



«Tant que les plus hautes institutions sportives et autres ainsi que les clubs de football n’accorderont pas la priorité absolue à cette bataille, je suis malheureusement convaincu que le racisme continuera à pénétrer dans les stades. Malheureusement, nous nous retrouvons là, pour la énième fois, scandalisés par un épisode de racisme. Mais l’heure n’est plus aux mots : il nous faut désormais des actions concrètes. Sinon, nous continuerons à vivre la même honte dans les stades», a déclaré l’ancien défenseur du Napoli et repris par Footmercato.