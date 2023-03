Affaire Negreira : les énormes sanctions que risque le FC Barcelone

Le FC Barcelone risque de très lourdes sanctions dans le cadre de l’affaire Negreira, qui fait les choux gras des médias espagnols en ce moment.



C’est le sujet qui fait l’actualité depuis un mois maintenant de l’autre côté des Pyrénées. Différents médias ont ainsi découvert que le Barça avait payé une sacrée somme d’argent à José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre. Le club catalan a expliqué qu’il s’agissait de règlements pour des services fournis par l’arbitre, comme des rapports sur les différents arbitres de Liga. Depuis, de nombreuses autres informations sont parues, comme le fait qu’en 2020, Enriquez Negreira a recontacté le Barça pour proposer de l’aide sur la VAR au club catalan, qui n’a pas donné suite.



La justice s’est emparée du dossier, et le FC Barcelone ainsi que son ancien président Josep Maria Bartomeu, parmi d’autres dirigeants, vont être poursuivis. Une plainte va ainsi être déposée devant les tribunaux, le parquet considérant qu’il s’agit de corruption commerciale. Comme le dévoile l’émission El Chiringuito de Jugones, qui a consulté un avocat spécialisé, le club catalan risque de grosses sanctions s’il est déclaré coupable.



La fin du Barça ?

Le Barça risque ainsi d’écoper, dans le meilleur des cas, d’une grosse sanction économique. Et même si le Barça est un peu dans le dur, c’est la sanction la plus légère qu’il pourrait recevoir. Effectivement, le Barça pourrait être suspendu d’activité pendant 5 ans, ce qui empêcherait donc l’écurie barcelonaise de participer à la Liga. Le club pourrait aussi devoir restituer ses titres obtenus pendant la période en question. Toutes les Ligas obtenues sur la période en question - qu’il faut encore définir exactement - pourraient donc être retirées à l’actuel leader du championnat.



Pour finir, et dans le pire des cas, la justice pourrait ordonner une dissolution du club catalan. C’est à dire que le Barça n’existerait tout simplement plus. Une hypothèse peu probable souligne le média, mais qui reste tout de même sur la table. Autant dire que du côté de Barcelone, on peut commencer à se préparer à de sacrées sanctions..