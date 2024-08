Affaire ONAS : la pétition lancée par NAY LER a atteint 73.780 signatures en 3 jours

Pour tirer au claire l’affaire opposant l’ancien DG de l’Onas Cheikh Dieng et son ex- ministre de tutelle Cheikh Tidiane Dièye, la Coalition Nay Ler a lancé une pétition. L’objectif visé était de 50.000 signatures.

Lancée le mercredi 21 août 2024, les initiateurs, informent avoir atteint « 73.780 signatures en 3 jours seulement ».



La coalition satisfait de « la prise de conscience élevée des citoyens sénégalais », ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ils invitent, ainsi les sénégalais « à une plus grande mobilisation pour les prochaines actions qu’ils comptent mener dans le futur ».