Affaire ONAS : le procureur prévoit de répondre à Thierno Alassane Sall dans les deux prochaines semaines

La plainte déposée par le député Thierno Alassane Sall contre le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, et l'ex-directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Cheikh Dieng, connaît une avancée notable. Selon des informations de la RFM, le procureur prévoit de répondre Thierno Alassane Sall dans les deux prochaines semaines.



L'affaire, marquée par des accusations publiques et des documents présentés par les parties en conflit, tourne autour de l'attribution litigieuse de marchés publics impliquant l'ONAS. Le député Thierno Alassane Sall a affirmé avoir fourni des preuves montrant que les entreprises citées ont régulièrement fait l'objet de recours pour des marchés attribués dans des conditions controversées.



« Nous demandons au procureur de fouiller davantage cette affaire, car seule la justice peut éclairer l'opinion publique. Le gouvernement, étant impliqué à travers l'administration entre l’ONAS et le ministère de tutelle, ne peut résoudre cette question que par le biais de la justice. Nous avons saisi le procureur, qui nous a demandé un délai de 15 jours pour nous répondre », a déclaré Thierno Alassane Sall sur la RFM.



Cette audition pourrait être un tournant dans une affaire complexe où l'opinion publique attend des clarifications sur les pratiques de gestion au sein de l’ONAS et la responsabilité des autorités concernées.