Affaire Omart Cité : Abdoulaye Mamadou Guissé poursuivi pour trois délits au moins

Abdoulaye Mamadou Guissé, écrivain et président de l’Ong Omart Sénégal a été déféré en même temps que les autres mis en cause au parquet de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, mercredi. Il est poursuivi pour « association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment de capitaux ». Après un premier retour au parquet, ils seront de nouveau déférés devant le procureur ce jeudi.



Le parquet de Pikine-Guédiawaye a décidé de demander l’ouverture d’une information judiciaire, selon Libération qui donne l’information dans son édition de ce jeudi.



Lors de son audition, Abdoulaye Mamadou Guissé a tenté de nier les faits qui lui sont reprochés. Mais il a été enfoncé par ses présumés complices.



Pour rappel, Abdoulaye Guissé avait fait croire aux Gie et associations féminines qu’il pouvait mettre à leur disposition des logements sociaux dans le cadre d’un programme dénommé « Omart City ».