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Patrick Vieira après son arrivée à Dakar : « Le peuple sénégalais peut compter sur moi »



Patrick Vieira après son arrivée à Dakar : « Le peuple sénégalais peut compter sur moi »
Patrick Vieira est arrivé à Dakar ce jeudi en soirée. Le nouveau sélectionneur des Lions a foulé le tarmac de l’aéroport international Blaise-Diagne vers 20 heures, avant de livrer ses premiers mots.

« Une fierté d’être aujourd’hui au Sénégal. Je suis à la maison. Le peuple sénégalais peut compter sur moi pour donner le maximum et travailler pour rendre le pays fier », a déclaré le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal.

Patrick Vieira sera officiellement présenté vendredi, à 10h30, dans la salle de conférence de presse du Stade Léopold Sédar Senghor. À cette occasion, il rendra publique la liste officielle des joueurs convoqués pour la prochaine fenêtre internationale de septembre.

Les Lions affronteront le Mozambique le vendredi 25 septembre, à l’Estádio Nacional do Zimpeto, à Maputo, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2027. Ils disputeront un deuxième match face à l’Éthiopie le mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, en Éthiopie.

Enfin, les champions d’Afrique livreront un match amical international le dimanche 4 octobre, à l’Orange Vélodrome de Marseille, en France, face aux Comores.
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Moussa Ndongo

Vendredi 18 Septembre 2026 - 00:53


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