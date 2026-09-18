Patrick Vieira après son arrivée à Dakar : « Le peuple sénégalais peut compter sur moi »

Patrick Vieira est arrivé à Dakar ce jeudi en soirée. Le nouveau sélectionneur des Lions a foulé le tarmac de l’aéroport international Blaise-Diagne vers 20 heures, avant de livrer ses premiers mots.



« Une fierté d’être aujourd’hui au Sénégal. Je suis à la maison. Le peuple sénégalais peut compter sur moi pour donner le maximum et travailler pour rendre le pays fier », a déclaré le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal.



Patrick Vieira sera officiellement présenté vendredi, à 10h30, dans la salle de conférence de presse du Stade Léopold Sédar Senghor. À cette occasion, il rendra publique la liste officielle des joueurs convoqués pour la prochaine fenêtre internationale de septembre.



Les Lions affronteront le Mozambique le vendredi 25 septembre, à l’Estádio Nacional do Zimpeto, à Maputo, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2027. Ils disputeront un deuxième match face à l’Éthiopie le mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, en Éthiopie.



Enfin, les champions d’Afrique livreront un match amical international le dimanche 4 octobre, à l’Orange Vélodrome de Marseille, en France, face aux Comores.