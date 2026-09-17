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Liga : porté par un doublé de Pape Gueye, Villarreal décroche sa première victoire face à Malaga



Liga : porté par un doublé de Pape Gueye, Villarreal décroche sa première victoire face à Malaga
Villarreal s’est imposé 3-1 face à Malaga, ce jeudi, en match de clôture de la 6e journée de Liga, le championnat d’Espagne. Pape Gueye a inscrit un doublé (45e+2, 86e sur penalty), permettant à Villarreal d’obtenir sa première victoire de la saison en Liga.

Grâce à ce succès, Villarreal remonte à la 14e place du classement avec 5 points après six journées.
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Moussa Ndongo

Jeudi 17 Septembre 2026 - 23:58


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