Affaire Ousmane Sonko : Abdoul Mbaye parle d'une tentative d'"éliminer les opposants"

L'affaire Ousmane Sonko, accusé de "viols répétés et de menaces de mort" par une fille, masseuse à "Sweet Beauty", ne laisse pas indifférente les membres de l'opposition. L'un d'entre-eux, Abdoul Mbaye, leader du mouvement Act (Alliance pour la Citoyenneté et le Travail) dénonce et indexe le régime en place."Incapable de trouver réponses aux difficultés des Sénégalais, ce régime fait ce qu’il sait le mieux faire : éliminer les opposants. Ils ont utilisé des procès, des parrainages manipulés, et aujourd’hui il utilise le scandale de mœurs organisé lorsqu’il ne peut les corrompre", a-t-il écrit dans un Tweet.