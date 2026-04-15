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Affaire Pape Cheikh Diallo : révélations sur Chérif Aly Diatta, soupçonné d’être au cœur d’un plan à plusieurs



Affaire Pape Cheikh Diallo : révélations sur Chérif Aly Diatta, soupçonné d’être au cœur d’un plan à plusieurs
Comme l'avait déjà écrit PressAfrik, l'adjoint au maire de Ouakam (Dakar), Chérif Aly Diatta, a été arrêté, mardi 14 avril 2026, dans le cadre de l’enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar (banlieue de Dakar) sur l’affaire Pape Cheich Diallo, qui concerne un scandale homosexuel qui secoue le Sénégal depuis le début de l'année 2026.

Dans son édition de ce mercredi 15 avril, le quotidien Libération précise que l’interpellation de Chérif Aly Diatta fait suite à l’exploitation «des éléments techniques extraits du téléphone de Djibril Dramé, Ibrahima Seck, qui seraient ses partenaires» sexuels.

A ce stade du dossier, l’adjoint au maire, leader du mouvement «Arc-en-ciel», marié et père de plusieurs enfants, aurait nié les faits.  Comme ses présumés  partenaires, il est suspecté de faits présumés d' «actes contre nature, transmission volontaire du virus du Sida/VIH, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, trafic de drogue».
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Charles KOSSONOU

Mercredi 15 Avril 2026 - 10:24


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