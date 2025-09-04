Affaire Pape Dora Gueye : Paris ordonne le sursis de l'examen de la demande d'extradition

Après plusieurs reports, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a ordonné hier, mercredi le sursis de l'examen de la demande d'extradition de Pape Dora Gueye. Cette décision a été prise en attendant que l'État du Sénégal lui fournisse les compléments d'information demandés.



Ces compléments, étalés sur 8 points, concernent, entre autres, « la garantie d'un procès équitable au Sénégal, une garantie selon laquelle si Pape Dora Gaye est en détention les conditions de son état de santé seront prises en compte mais aussi une garantie que l'infraction d'escroquerie pour laquelle il est poursuivi n'est pas prescrite ».



Selon Libération, une nouvelle audience est prévue pour le 10 décembre prochain.



Pour rappel, Pape Dora Gueye avait été arrêté à Paris à la suite d'un mandat d'arrêt international délivré par le juge du troisième cabinet d’instruction du tribunal de Dakar et transmis à Interpol. Il avait ensuite été libéré après avoir payé une caution de 160 000 euros, en attendant que la demande d'extradition soit déposée et examinée.

