Affaire Pétrotim-Guy Marius Sagna prévient : "nous allons observer avec un intérêt particulier ces auditions"

​L’activiste Guy Marius Sagna salue les auditions ouvertes lundi, par le doyen des juges, Samba Sall, dans l’affaire Pétrotim dans laquelle, Aliou Sall, jeune frère du président Macky Sall, est accusé de corruption à hauteur de « 10 milliards de dollars ». Cependant, malgré qu’il n’est pas convaincu de l’indépendance de la justice sénégalaise, le membre de Frapp France Dégage espère voir l’enquête aboutir avec ces auditions en cours. Il prévient que lui et ses camarades observent avec un intérêt particulier ces auditions.



« Nous saluons les avancées qu’il y a eues récemment dans le dossier de Pétrotim avec le début des auditions de certains acteurs par le doyen des juges. Même si nous exhibons notre préoccupation quant aux lenteurs qu’il y a eues avant que tout cela se produise », a déclaré l’activiste Guy Marius Sagna.



Il a tenu à préciser que lui et ses camarades de Frapp France Dégage vont, toutefois, « observer, et voir ce qui va se passer. Mais bien sûr, nous allons continuer à nous battre, à mobiliser les citoyens sénégalais pour édifier le rapport de force sans lequel cela peut se terminer en queue de poisson, en parodie de justice ou en mascarade ».



« Maintenant, a-t-il souligné, nous apprécions cela à sa juste valeur, nous allons observer avec un intérêt particulier ces auditions pour voir où est-ce qu’elles vont aboutir. Et dire tout simplement que la lutte va continuer. Le Frapp va continuer avec toutes autres démocrates veiller à ce que la lumière soit faite sur cette affaire-là ». Et a-t-il poursuivi : « A veiller à ceux qui ont détourné, spolié le peuple sénégalais, que justice soit rendue. Que ces avoirs qui ont été détournées puisque être restitués au peuple sénégalais ».



À en croire à Guy Marius Sagna, la justice au Sénégal n’est certes pas indépendante, mais, il est d’avis qu’ « il y a des juges et des magistrats indépendants ».