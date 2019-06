Affaire Petrotim : Karim Xrum Xan encore arrêté en plein live

L’activiste Karim Xrum Xan vient de se faire arrêté encore à la Place de l’Indépendance où il faisait un live sur facebook. Le rappeur

voulait dénoncer selon lui, la gestion nébuleuse du pétrole et du gaz par Aliou Sall. Une sortie qui fait suite à l’enquête de la chaîne anglaise BBC faisant état d’un manque à gagner de plus 10 milliards de dollars pour le Sénégal.



L'homme devient ainsi un habitué des faits. Car, il a été arrêté le 25 février à la Place de l’Indépendance où il enregistrait une vidéo pour demander aux populations de manifester contre le déroulement du scrutin présidentielle 2019, Abdou Karim Gueye a été placé en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar pour "incitation à la révolte et injures publiques" contre le Premier ministre, avant d'être déféré. Finalement, il s'en est sortie avec une condamnation et une amende de 50.000 francs CFA à payer.