Affaire Pétrotim : deux anciens ministres de Abdoulaye Wade passent devant le Doyen des Juges ce jeudi

Après le passage de Boubacar Camara et de Clédor Séne mercredi, c'est au tour de l'ancien Premier ministre de Wade, Souleymane Ndéné Ndiaye et de son ex-ministre de l'Energie, Samuel Sarr d'être auditionnés ce jeudi 7 novembre 2019 dans l'affaire Pétrotim.



Le Doyen des juges, Samba Sall, a démarré lundi 04 novembre 2019, les auditions sur l’affaire du « scandale à 10 milliards de dollars » dans laquelle Aliou Sall, jeune frère du président sénégalais Macky Sall, a été accusé de corruption. Une trentaine de personnes considérées comme des témoins seront auditionnées entre le 4 et le 25 novembre 2019.