Affaire Prodac : Mame Niang envoie un huissier chez Sonko pour réclamer ses 200 millions F Cfa

A quoi joue Mame Mbaye Niang ? Est-ce pour mettre la pression au leader de Pastef Les Patriotes ou est-ce pour jouer à un simple jeu ? Alors que le procès sur l’affaire Prodac n’a pas atteint l’autorité de la chose jugée, le ministre du Tourisme veut renter dans ses fonds. Il a envoyé jeudi, un huissier chez Ousmane Sonko pour réclamer les 200 millions F Cfa fixés à ce dernier en guise de dommages et intérêts.



Selon Les Echos qui donne l’information, M. Niang a pris le jugement qui est disponible depuis lundi dernier, pour louer les services d’un huissier de justice afin de servir une signification à Ousmane Sonko.



Cette signification du jugement, via huissier de justice, intervient au moment où le Parquet, tout comme la partie civile elle-même, ont fait appel de la décision. Ce qui signifie, selon le canard, que les compteurs sont remis à zéro. Ce, même si, jusqu’à présent, la défense n’a pas interjeté appel.



A rappeler que le chef de l’opposition Ousmane Sonko a été déclaré coupable du délit de diffamation dans le dossier du Prodac. Il a été condamné le 30 mars dernier, à 2 mois avec sursis et à payer 200 millions F Cfa en guise de dommages et intérêts.