Affaire Sextape: Benzema parle de « mascarade »

"Bon alors c’est pour quand la mascarade hein?" C’est par ce message ironique publié dans une story Instagram que Karim Benzema a réagi à l’annonce de son renvoi en correctionnelle, à une date qui n'a pas encore été fixée, dans l’affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena.



Benzema agacé et ironique

Il a également retweeté ce message de son agent Karim Djaziri: "Renvoyé quand? En 2034? Sinon Benzema est renvoyé devant le tribunal alors qu’il a demandé à la victime, qui l’a reconnu devant le juge, de ne pas payer mais Cissé qui lui a demandé de payer n’est pas renvoyé !!! La mascarade continue." L’attaquant du Real Madrid est soupçonné d'avoir incité Valbuena à payer des maîtres-chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène.



"Nous ne sommes malheureusement pas surpris. Il s'agit d'une décision aussi absurde que prévisible", a réagi auprès de l’AFP Me Sylvain Cormier, l'avocat de Benzema, dénonçant un "acharnement" contre son client. Quatre autres hommes sont renvoyés dans ce dossier pour tentative de chantage et l'un d'entre eux pour abus de confiance également. Djibril Cissé a, lui, été écarté des poursuites, conformément aux réquisitions du parquet.



RMC Sport