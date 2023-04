Affaire Sitor Ndour: les organisations féministes face à la presse mercredi

En collaboration avec les organisations féminines, l'Association des Juristes Sénégalaises (A.J.S) organise, mercredi 26 avril à 11 heures au musée de la femme Henriette Bathily, un point de press. Le but c'est de dénoncer les cas de violences sous toutes ses formes et l'acquittement au bénéfice du doute de Sitor Ndour, accusé de viol par sa domestique mineure âgée de 16 ans.



Selon ces organisations, ce jugement fort surprenant alors que le Procureur avait requis 10 ans de réclusion criminelle, les interpelle quant à l'impérieuse nécessité de la protection des droits des victimes et de l'application rigoureuse des dispositions de la loi criminalisant le viol et la pédophilie.