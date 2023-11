Affaire Sonko : le Forum du justiciable invite les différentes parties à s’abstenir de...

« La Cour de justice de la CEDEAO et la Cour suprême du Sénégal statueront ce 17 novembre 2023 sur la réintégration de M. Ousmane Sonko sur les listes électorales. Le Forum du justiciable invite les différentes parties à se conformer aux décisions et à utiliser, le cas échéant, les voies de recours légales pour toute contestation et aux citoyens à s’abstenir de tout acte pouvant aboutir à des troubles à l’ordre public», lit-on dans la note.

Deux verdicts sont attendus ce vendredi dans l'affaire Ousmane Sonko. Il s'agit de la décision de la Cédéao et celle de la Cour suprême sur la radiation de l'opposant et la dissolution de son parti.

Dans un communiqué, le Forum du Justiciable invite les différentes parties à se conformer aux décisions dans l'affaire Ousmane Sonko ou à faire des recours, afin d'éviter toutes formes de violences.