Affaire Sonko vs Mame Mbaye Niang : vers l'annulation totale de la condamnation?

C’est un rebondissement dans l’affaire Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang. La Cour suprême a été officiellement saisie pour la révision de l'arrêt définitif n°137 du 8 mai 2023 de la Cour d'appel de Dakar du procès qui avait entraîné l'inéligibilité du leader de Pastef lors de l’élection présidentielle de 2024.



Cette initiative a été introduite par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le journal Libération révèle qu’à la date du 31 décembre 2025, le Procureur général près la Cour suprême a formulé une requête officielle aux fins de révision de l'arrêt condamnant Ousmane Sonko.



Le Procureur général a sollicité le Premier Président de la Cour suprême de «recevoir la requête en révision, annuler l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar qui condamnait définitivement Ousmane Sonko et renvoyer le dossier devant une autre Cour d'appel pour que l'affaire soit rejugée sur le fond concernant les chefs de "diffamation et d'injures publiques" ».



La Cour suprême devra statuer sur le bien-fondé de cette demande après avoir recueilli et examiné les observations des différentes parties. Si cette révision aboutit, elle pourrait effacer juridiquement les conséquences de la condamnation de 2023 et réhabiliter totalement le Premier ministre actuel sur le plan judiciaire, au-delà de la simple amnistie.



