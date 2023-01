Affaire Sweet Beauty devant la Chambre criminelle: Ousmane Sonko face à la presse

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko fera face à la presse ce jeudi à 11 h 30. Une occasion pour l'opposant de se prononcer sur le renvoi du dossier de "viol" dont il est inculpé, devant la Chambre criminelle. A rappeler que le Procureur a obtenu du Doyen des Juges, le renvoi de l'affaire opposant Ousmane Sonko et Adji Sarr devant la Chambre criminelle de Dakar. Dans le courriel, le juge Oumar Maham Diallo rappelle que le leader de Pastef Ousmane Sonko est inculpé des chefs de "viol et menace de mort (faits prévus et punis par les articles 320, 320 bis et suivant le code pénal de la loi 2020-05 du 19 janvier 2020).Un avis d'ordonnance de règlement définitif au conseil a été envoyé aux avocats des différentes parties.Pour le moment aucune date n'a été communiquée pour ce procès.Pour rappel cette affaire qui a démarré en mars 2021 a été à l'origine de sanglants émeutes qui ont coûté la vie à 14 jeunes mais aussi des postes à des officiers de la gendarmerie et d'autres personnalités politique et de la fonction publique. Elle a été pleine de rebondissements et de dégâts collatéraux.