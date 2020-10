Affaire Teliko: Les juges de la Cour des comptes se démarquent d’Aliou Niane

Nommé il y’a de cela deux semaines secrétaire général de la Cour des comptes, Aliou Niane avait fait une sortie polémique pour soutenir que Souleymane Téliko aurait bel et bien commis une faute, en violant sont serment de magistrat. Une position que ne partagent pas ses collègues de la Cour des comptes si on en croit la déclaration du comité de ressort obtenue par Libération online.



Dans le document communiqué à l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) pour diffusion, le comité de ressort de la Cour des comptes estime que Souleymane Téliko a fait sa déclaration «dans le cadre de l’affaire du collègue Monsieur Ngor Diop ». Ses membres reconnaissent que «Monsieur Teliko, conformément à la mission que lui ont confiée les magistrats, ne s’est exprimé que pour défendre l’exercice de l’indépendance de la justice et la dignité des magistrats ». Après avoir salué «les déclarations des différents comités de ressort qui ont condamné la démarche du ministre de la justice et apporté leur soutien au Président Teliko », celui de la Cour des comptes s’est démarqué «de toute tentative de saborder l’Union sacrée des magistrats » avant de manifester «son total soutien au président Teliko ».



Aussi, appelle-t-il à l’arrêt immédiat de toute procédure disciplinaire à son encontre », invite «les autorités judiciaires à instaurer les conditions d’un dialogue constructif pour un service public de la justice performant et équitable » et «encourage les collègues magistrats à maintenir leur élan de solidarité pour la défense du président Teliko et au-delà de sa personne, pour le respect des droits fondamentaux des magistrats ».