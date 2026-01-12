Farba Ngom reste en détention : ses avocats dénoncent des "motifs purement politiques"

Farba Ngom reste en détention après le rejet de sa requête par la Cour suprême. Ce lundi, le parquet financier a fait appel de la mise en liberté provisoire que le juge lui avait initialement accordée, une décision vivement contestée par ses avocats.



« La Cour vient de rendre son délibéré et a rejeté le pourvoi. Dans le même temps, nous avons reçu ce matin une notification venant du juge d'instruction financière accordant la liberté provisoire à Farba Ngom et à Tahirou Sarr », a déclaré Me Adama Fall à la sortie de l’audience.



Selon l’avocat, les deux hommes sont poursuivis pour les mêmes faits, l’un en qualité d’auteur et l’autre comme complice, leurs dossiers étant donc intrinsèquement liés.



Le juge d'instruction, en rendant une ordonnance de mise en liberté provisoire, a retenu les mêmes motifs dans la même rédaction que le juge d'instruction accorde la liberté provisoire à Farba Ngom et l'accorde également à Tahirou Sarr. Les délais d'appel devaient expirer normalement aujourd'hui et demain, on s'attendait à ce que Farba Ngom et Tahirou Sarr soient libérés. Mais malheureusement nous venons d'apprendre que le procureur de la République a relevé appel uniquement contre la liberté provisoire de Farba Ngom », a-t-il dénoncé.



Me Fall fustige une politique de deux poids deux mesures. « Quand deux personnes sont poursuivies pour les mêmes faits, quand deux personnes encourent les mêmes responsabilités, quand deux dossiers sont intrinsèquement liés, il est inconséquent de laisser l'un libre et de retenir l'autre en prison », a-t-il souligné.



L’avocat estime que la détention de Farba Ngom est motivée par des raisons politiques. « Nous cherchons depuis le début, nous avons même des doutes sur la nature politique, sur les motivations politiques de la détention de Farba Ngom. Aujourd'hui, nous en avons la preuve palpable. Farba Ngom reste en prison pour des raisons purement politiques et cela nous entend le dénoncer devant tous les médias, devant toutes les instances de droit. »