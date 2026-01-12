Réseau social
Foot : Arbeloa remplace Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid



Pas de temps à perdre, le Real Madrid a d'ores et déjà annoncé le nom du successeur de Xabi Alonso: celui de l'ancien défenseur Alvaro Arbeloa (42 ans), qui dirigeait jusque-là la réserve.
 
Après avoir acté le départ de Xabi Alonso, le Real Madrid C.F. informe dans un communiqué qu'Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur de l'équipe première. « Álvaro Arbeloa était l'entraîneur de la Castilla depuis juin 2025, et a développé toute sa carrière d'entraîneur au Real Madrid, depuis 2020. (...) En tant que joueur, Álvaro Arbeloa a fait partie du Real Madrid à l'une des époques les plus fructueuses de son histoire. Il a défendu notre maillot de 2009 à 2016, en 238 matchs officiels. Il a remporté 8 titres: 2 Coupes d'Europe, 1 Coupe du monde des clubs, 1 Supercoupe d'Europe, 1 Ligue, 2 Copas del Rey et 1 Supercoupe d'Espagne », a indiqué la « Maison Blanche ».
 
Après 19 journées de Liga, le Real Madrid pointe actuellement à la 2e place, à 4 points du grand rival barcelonais. En Ligue des champions, les Madrilènes sont 7es et virtuellement qualifiés pour les 8es de finale avant les deux dernières journées.
Moussa Ndongo

Lundi 12 Janvier 2026 - 19:04


