Foot : Arbeloa remplace Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid

Pas de temps à perdre, le Real Madrid a d'ores et déjà annoncé le nom du successeur de Xabi Alonso: celui de l'ancien défenseur Alvaro Arbeloa (42 ans), qui dirigeait jusque-là la réserve.



Après avoir acté le départ de Xabi Alonso, le Real Madrid C.F. informe dans un communiqué qu'Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur de l'équipe première. « Álvaro Arbeloa était l'entraîneur de la Castilla depuis juin 2025, et a développé toute sa carrière d'entraîneur au Real Madrid, depuis 2020. (...) En tant que joueur, Álvaro Arbeloa a fait partie du Real Madrid à l'une des époques les plus fructueuses de son histoire. Il a défendu notre maillot de 2009 à 2016, en 238 matchs officiels. Il a remporté 8 titres: 2 Coupes d'Europe, 1 Coupe du monde des clubs, 1 Supercoupe d'Europe, 1 Ligue, 2 Copas del Rey et 1 Supercoupe d'Espagne », a indiqué la « Maison Blanche ».



Après 19 journées de Liga, le Real Madrid pointe actuellement à la 2e place, à 4 points du grand rival barcelonais. En Ligue des champions, les Madrilènes sont 7es et virtuellement qualifiés pour les 8es de finale avant les deux dernières journées.