Affaire Thione Seck: le dossier renvoyé devant le Tribunal correctionnel

Le juge d'instruction du deuxième cabinet qui avait en charge le dossier sur l'affaire du présumé trafic de faux billets, impliquant le chanteur sénégalais Thione Seck et Alaye Djité, a renvoyé l'affaire en jugement devant le Tribunal correctionnel, selon Les Echos.



Ce renvoi est du au fait que le juge de la chambre criminelle n'est plus compétent, mais plus tôt celui qui statue en matière correctionnelle. Ainsi, Thione Seck et Alaye Djité n'encourent plus de peines criminelles qui avoisinent parfois 20 ans de travaux forcés, mais une peine correctionnelle plafonnée à 10 ans de prison.



Thione Seck et Alaye Djité bénéficient encore la présomption d'innocence tant q'u'il y a une décision de justice qui les condamne. Pour rappel, Thione Seck a été interpellé en 2012 à son domicile par des éléments de la Section de recherches. Aux dires des enquêteurs, plus de 30 milliards Fcfa en faux billets ont été saisis.