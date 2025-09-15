Affaire Waly Seck : Mame Diarra Fam apporte son soutien au chanteur

Mame Diarra Fam, ancienne députée et réputée proche des autorités au pouvoir, n'a pas tardé à se prononcer sur l'affaire du chanteur Waly Seck, qui est cité dans un rapport de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (Centif). Dans une publication sur sa page Facebook, l'ancienne parlementaire a affirmé son soutien envers celui qu'elle considère comme son fils.



« Tu es mon fils et le reste. Inch Allah, je te soutiendrai quoi qu'il advienne ! », a d'emblée écrit Mame Diarra Fam. « Depuis avant-hier, je suis interpellée par des messages et des appels, mais je préfère rester factuelle et ne pas me laisser animer par des émotions », a-t-elle ajouté.



Selon elle, « l'État est très sérieux, et une mauvaise communication peut déclencher de la négativité ! »



« Wally Ballago Seck n'a que des pères et des mères au Sénégal ! Il est aimé de tous. Cessez les communications négatives, cela ne fait que diriger l'affaire vers d'autres sentiers », a-t-elle conclu.

