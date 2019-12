Affaire cocaïne Cité Mixta: trois filles réduites en esclavage sexuel et vendues à des clients recrutés sur internet

L’enquête sur le réseau de trafiquants de cocaïne démantelé vendredi 13 décembre 2019 à la cité Mixta, par les limiers de l’Office central de répression du trafic de stupéfiants (Ocrtis) livre ses premiers secrets. En effet, le parquet a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, trafic de cocaïne, cession de cocaïne, menace de mort et proxénétisme.



Nos confrères de Libération vont plus loin. Trois filles (Oumy S., Fatou M. et Adja W. S.) étaient transformées esclaves sexuelles. Elles révèlent aux enquêteurs être au service d’Ousmane Sarr qui les « vend » à des clients recrutés sur internet. Gardées à vue pour nécessité de l’enquête, elles seront remises en liberté après avoir détaillé aux policiers l’enfer qu’elles vivaient.



Quid de la drogue saisie dont 24 boulettes de cocaïne et 3 pierres de cracks volés chez le Nigérian Akubuogo Chukwuebuka ? La même source ajoute que ce dernier a été aussi interpellé dans son appartement sis à Nord Foire. Mbacké Lô, Cheikh Ndiaye et Baye Cissé Lam sont également tombés.