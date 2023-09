Affaire de chantage érotique : un soudeur jugé en compagnie de trois prostituées

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a été le théâtre d'un procès inhabituel impliquant un soudeur métallique et trois prostituées poursuivies pour « proxénétisme et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs ».



Alpha Ibrahima Diallo, soudeur a été placé en détention le 1er septembre dernier pour « extorsion de fonds et collecte illicite de données personnelles ». Son jugement au tribunal de Dakar a révélé comment il avait usé de ruse pour piéger ses victimes masculines à travers des appels vidéo érotiques. Prétendant être une femme, il les persuadait de se déshabiller tout en filmant leurs actes à leur insu.



Parmi les victimes figurait Amdy Ndiaye, qui, face aux menaces d'Alpha, a été contraint de verser la somme de 800.000 francs pour éviter la publication de ses images obscènes. Las de ce chantage, le plaignant a finalement porté plainte.



Arrêté par les éléments de la Section de recherches, l'enquête a révélé une liste impressionnante de victimes nationales et d'émigrés sénégalais, dont les vidéos compromettantes étaient stockées dans la galerie du téléphone du mis en cause. Les forces de l'ordre ont également découvert qu'il avait créé un faux profil sur les réseaux sociaux pour se faire passer pour une femme.



L'affaire a pris une tournure inattendue lorsque les enquêteurs ont perquisitionné un appartement à la cité Mixta, où Alpha résidait avec trois prostituées : Ndiaye Diouf, Toutou Konaté et Sokhna Guèye. La perquisition a mis au jour un stock de 120 préservatifs et de 3 flacons de lubrifiants, ainsi que des informations suggérant que les prostituées utilisaient les réseaux sociaux pour attirer des clients.



Lors du procès, Alpha a nié avoir reçu la somme de 800 000 FCFA d'Amdy Ndiaye. Ndiaya Diouf a également nié être une proxénète, tandis que Toutou Konaté a prétendu n'avoir fait que rendre visite à sa cousine Ndiaya Diouf.



Le parquet a requis une peine d'un an de prison ferme pour Alpha Ib. Diallo et six mois de prison ferme pour Ndiaya et Toutou. En revanche, il a demandé la relaxe pour Sokhna Guèye. Délibéré le 25 septembre prochain.