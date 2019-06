Affaire de corruption: Y en a marre réclame la démission d'Aliou Sall de toutes ses fonctions

Le mouvement « Y en a marre » s’invite aux vagues de frustrations suite au scandale financier sur la concession du contrat d’exploitation pétrolier de Pétro-Tim à Bp dans lequel le frère du président de la République du Sénégal a été cité. Il demande la démission d’Aliou Sall, ce, pour permettre que la justice sénégalaise de s’autosaisir.



« Que justice soit faite. Le Parquet doit s’autosaisir. Aliou Sall doit démissionner de toutes ses fonctions pour mettre à l’aise son frère de Président et la justice sénégalaise. C’est le minimum qu’il puisse faire », déclare le Porte-étendard du mouvement.



À en croire Fadel Barro, ces fracassantes révélations de BBC sur Aliou Sall et FranK Timis sont l’arbre qui cache la forêt. Et, montre à suffisance la mauvaise gestion des ressources du pays.



« C’est un rebondissement, dans le sens où il y a eu un doute, des soupçons et beaucoup d’accusations visant le même frère du Président sur ce dossier. Il est clair que ce rebondissement met à nu toute l’absence de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion de nos ressources. … », peste-t-il.



Pour le mouvement « Y en a marre », il s’agit maintenant de consacrer le temps nécessaire pour démêler l’écheveau.