Affaire de corruption à l’IAAF : de nouvelles révélations qui enfoncent Massata Ndiack

L'affaire de la corruption dans l'athlétisme dans laquelle sont impliqués l'ancien président de l'Association internationale des fédérations (Iaaf) Lamine Diack et son fils Papa Massata;, est loin de connaître son épilogue. Une nouvelle révélation risque d’enfoncer Diack-fils. Il s’agit de paiement de 4,5 millions de dollars, versé par les organisations des championnats du monde d’athlétisme 2019 au Qatar.



Mediapart repris par le journal « Les Echos », informe que le Qatar avait promis 37, 5 millions de dollars à l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (Iaaf) le jour du vote d'attribution des Mondiaux, dont 4,5 millions devaient être versés à Papa Massata Diack.



Le projet de contrat, négocié trois (3) mois plus tard, stipulait que ces 4,5 millions de dollars devraient être versées à The Sporting Age, une société-écran à Singapour contrôlée par Diack-fils.



Les relevés bancaires de The Sporting Age, obtenus par les juges, montrent que lors de l’année qui a suivi le paiement chinois de 4, 3 milliards de dollars, la société a viré 1,87 million de dollars sur le compte d'une des sociétés de Massata Diack au Sénégal. The Sporting Age a aussi financé 171 173 euros de frais professionnels de Diack fils, ainsi que ses séances de shopping à Abu Dhabi (27. 130 euros) et à Paris .



La société a viré 126 787 euros à une boutique de luxe du quartier des Champs Élysées. Interrogé, le gérant a confié à Papa Massata Diack lui avait acheté à plusieurs reprises des montres et objets de luxe d'une valeur de 1,7 million d'euros.



L’enquête ouverte à permis de découvrir que l'Iaaf a proposé au Qatar d'acheter les droits télés et de sponsoring de ses compétitions en lien direct avec l'attribution des Mondiaux 2019 au Qatar.



Mais pour sa part, l'Iaaf informe qu'il n'a finalement pas bénéficié de ce contrat.