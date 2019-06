Affaire de corruption visant Aliou Sall: l'ancien PM Abdoul Mbaye révèle qu'il détient d'autres informations

Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), qui se dit prêt à déférer à une convocation de la justice, révèle qu'il détient encore d'autres informations qui devront être portées à la connaissance des Sénégalais et du monde entier.





"Cette affaire a une dimension internationale dramatique. Il y en a d'autres, suggère Abdoul Mbaye, repris par Wal fadjri. D'après ce qu'on m'a dit, Aliou Sall ne répond pas à la partie récompense donnée sous forme d'actions dans d'autres sociétés de Petro Tim. Il faut qu'il réponde à cette question. Il y a également d'autres grosses anomalies que nous avons déjà soulignées (…)."





"Vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'informations que j'ai pu collecter. 250 000 dollars ont été versés à la société Agrirans Sarl. C'est ce que la BBC a dit et c'est ce que les écritures comptables font apparaître pour cette société. Qui est le gérant ? Abdoulaye Timbo, l'oncle de Macky Sall. C'est une affaire de famille. C'est incroyable", s'étonne-t-il.