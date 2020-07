Affaire de la dame humiliée à Sacré-Coeur: une plainte annoncée contre Seydi Gassama

Seydi Gassama, le directeur exécutif de la Section sénégalaise d'Amnesty international risque de répondre à ses actes ce lundi dans l'affaire de la vidéo de la femme humiliée et accusée de vol à Sacré-coeur. Selon le journal L'Observateur, Me Abdy Mar Ndiaye, avocat d'un des détenus jure de porter plainte, car n'avait pas le droit de publier la vidéo.



"C'est un porteur de voix, il sait mieux que quiconque les canaux appropriés pour dénoncer. Ma conviction est simple : lorsqu'on défend la loi, on doit se garder de la violer. Je pensais qu'il avait compris sa faute, mais j'ai l'impression qu'il s'entête dans une attitude de coupable. C'est pourquoi J'envisage, pour le nom et le compte de mes clients, déposer une plainte auprès du Procureur de la République et on verra si nous sommes dans un Etat de droit", explique-t-il.



Interrogé par nos confrères de seneweb pour s'expliquer sur son possible inculpation pour diffusion de vidéo, Gassama répond tout en mettant son statut de défenseur des droits humains et sa légitimité "de dénoncer des actes répréhensibles du point de vue de la loi, de toutes les religions pratiquées dans (notre) pays et la morale universelle".