Affaire de la fillette de 2 ans tuée à Mbour : le présumé meurtrier arrêté

L’enquête sur l’affaire de la fillette Ndiaya Guèye, âgée de 2 ans et 4 mois tuée à Mbour livre ses premiers résultats. Le présumé meurtrier ainsi que deux (2) de ses complices ont été arrêtés par la police. Une autre personne, est activement recherchée, informe Sud Fm.



Les mis en cause ont été interpellés en possession de drogue. Pour rappel, la petite Ndiaye Guèye a été tuée et cachée dans l'une des chambres d’un bâtiment en construction, au quartier liberté 2 de Mbour, une ville de l'ouest du Sénégal, située sur la Petite-Côte, à environ 80 km au sud de Dakar. Son corps sans vie a été découvert en état de décomposition.