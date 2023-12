Affaire de la sage-femme jugée pour exercice illégal de la médecine: le dossier renvoyé aux fins de poursuite

La semaine dernière, Yvonne Faye, sage-femme d'État, a été arrêtée sur ordre du Procureur et déférée au Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Accusée « d'exercice illégal de la médecine et d'ouverture d'un cabinet paramédical sans autorisation », cette mère de famille âgée de 36 ans a comparu devant le tribunal.



Cependant, lors de son procès, la mise en cause a pu démontrer ses qualifications de sage-femme d'État. En effet, elle a présenté à la Cour son diplôme obtenu en 2020 ainsi qu'une demande d'autorisation en cours, adressée au ministère de la Santé via le Chef de division médicale de la région de Dakar. De plus, elle a investi près de 4 millions de FCfa pour transformer la villa qu'elle louait en une clinique paramédicale.



Suite à ces éléments présentés, le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire aux fins de poursuite. Selon L’Observateur, Yvonne Faye semble ainsi s'en tirer à bon compte, la Cour ayant reconnu ses efforts pour légaliser son activité professionnelle.