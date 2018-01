Affaire de la session de terrain de l’APR par DDD : Me Moussa Diop appelle ses détracteurs à saisir le tribunal

Le Directeur général de Dakar Dem Dikk a pris son temps avant de se prononcer sur la polémique concernant la vente du terrain devant abriter le siège de l'APR.



Selon Me Moussa Diop, aucune violation n’a été notée dans les procédures de vente de la parcelle au parti au pouvoir. Le directeur général de la société des transports public demande à ses détracteurs de saisir le tribunal si la vente est illégale à leurs yeux. Il l’a souligné lors d’une conférence dite de clarification.



Il révèle que sous le régime libéral, cinq (5) hectares de patrimoine foncier de la société ont été octroyés à des privés sans débat. « Si je doit partir de cette société, je doit partir la tête haute. Je ne tremble devant personne à part Dieu et le prophète », dit-il.



Pour Me Moussa Diop, la vente ne souffre d’aucune irrégularité. «Aucun avantage indu donné au deuxième acquéreur qui a payé le même prix que tout le monde. Le m2, 500000 F CFA, aucun texte juridique ne m’empêche de m’interdire de vendre à ceux ou à celles qui ont acquis sur le terrain. Toutes les autorisations ont été respectées à l’interne comme au niveau de l’administration. Qui ose m’affronter dans ce débat juridique n’a qu’à aller au tribunal et non dans la rue ».