Affaire de meurtre à Barkedji : un père et son fils arrêtés pour avoir battu à mort un jeune homme

Une affaire de meurtre secoue la commune de Barkedji, dans le département de Linguère, où un père de famille et son fils ont été arrêtés par la Brigade de gendarmerie locale. Ils sont accusés d'avoir battu à mort un jeune homme nommé Moussa Sow, âgé d'une vingtaine d'années. Les faits se sont déroulés vendredi dernier dans la brousse de la commune de Barkedji.



Le père et le fils, identifiés respectivement comme A. Sow et M. Sow, partaient à la recherche de leur troupeau. Sur place, ils ont trouvé Moussa Sow, avec qui ils entretenaient des relations tendues depuis environ deux ans. Une altercation verbale a éclaté, et a rapidement évolué en une bagarre violente.



Armés de coupe-coupe, les protagonistes se sont violemment affrontés. Moussa Sow, physiquement moins fort, a subi plusieurs coups à différents endroits de son corps. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital départemental de Linguère, mais a malheureusement succombé à ses blessures avant même l'intervention médicale, informe L’Observateur.



Informés de la situation, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Linguère se sont rendus sur les lieux du drame pour recueillir des indices. Le père et le fils, accusés du meurtre de Moussa Sow, ont été arrêtés et conduits dans les locaux de la gendarmerie.



Les circonstances exactes du meurtre restent encore inconnues. L'enquête est en cours.