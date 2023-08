Affaire de meurtre à Sédhiou : l’imam et le président du Comité de lutte contre le vol de bétail libérés

Après une période de 10 jours de détention, l'Imam Aliou Kandé et le Président du Comité de Lutte contre le Vol de Bétail du Balantacounda ont été libérés, provoquant un soulagement au sein de la communauté locale. Les deux hommes avaient été arrêtés suite à la mort de deux individus présumés malfaiteurs, un incident qui avait attisé des tensions dans la région de Sédhiou.





Les deux hommes ont été libéré jeudi dernier à la suite d'un procès tenu au Tribunal départemental de la région. D’après Le Quotidien, l'Imam a été condamné à une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis et à une amende de 50 000 francs. En revanche, Jean-Séraphin Mané a bénéficié d'un non-lieu et a été libéré sans charges.





A en croire le journal, la décision du tribunal, caractérisée par une peine avec sursis et un non-lieu, a été accueillie positivement par le khalife du Balantacounda, Cheikh Youssouph Diatta. Celui-ci a exprimé sa gratitude envers les autorités judiciaires pour avoir contribué à un climat de sérénité et pour avoir prononcé une sentence apaisante.





Pour rappel, l’imam Aliou Kandé du village de Manécounda, commune de Simbandi Balante, et Jean-Séraphin Mané, président du Comité de lutte contre le vol de bétail, ont été arrêtés le 14 août passé, suite au meurtre de 2 présumés voleurs de bétail dans le village de Manécounda. Des voleurs qui viendraient de la Guinée-Bissau voisine.