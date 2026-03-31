Affaire de mœurs : Déguène Ndiaye libérée sous contrôle judiciaire, Bigué Diop toujours en garde à vue

Le juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a ordonné, ce mardi 31 mars 2026, la mise en liberté de la commerçante Déguène Ndiaye, âgée de 28 ans. Interpellée initialement dans le cadre d’une enquête relative à des soupçons de lesbianisme aux côtés de l’actrice Bigué Diop (alias Mame Dior dans la série « Bête Bête »), la jeune femme a été mise hors de cause concernant les accusations liées aux mœurs.







Toutefois, Déguène Ndiaye n'est pas totalement affranchie de poursuites. Selon des informations de Seneweb, elle a été inculpée pour « association de malfaiteurs, diffamation, injures publiques et insultes commises au moyen d’un système informatique ». Le magistrat a décidé de la placer sous contrôle judiciaire, une mesure assortie de strictes obligations : interdiction de quitter le territoire national sans autorisation, émargement mensuel au greffe et obligation d'informer le juge de tout changement de domicile. Tout manquement à ces règles pourrait entraîner son incarcération immédiate.







De son côté, l'actrice Bigué Diop ainsi qu'une autre personne demeurent en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar. Leur détention se poursuit dans le cadre de l’enquête ordonnée par le procureur Saliou Dicko. Cette procédure, qui porte sur une affaire de mœurs ayant suscité une vive attention médiatique, reste sous la supervision du parquet de Pikine-Guédiawaye pour la suite des investigations.

