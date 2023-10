Affaire de noyade à l'hôtel Radisson de Dakar : deux (2) agents condamnés à 1 mois de prison ferme

L'affaire de la noyade de la fillette de 4 ans, R. Bâ, dans la piscine de l'hôtel Radisson de Dakar connaît des avancements. Les deux (2) agents de l'hôtel Cheikh Diaw et Mohamed Cissé, chargés de la surveillance de la piscine ont comparu devant le juge des flagrants délits de Dakar. Ils ont finalement été condamnés chacun à 1 mois de prison ferme pour « homicide involontaire ».



Lors de leur comparution devant le juge, chacun des prévenus a présenté sa version des faits. Cheikh Diaw a affirmé que c'est son collègue Mohamed Cissé qui avait constaté la noyade et qu'ils avaient immédiatement secouru la fillette. Cependant, l'enfant était déjà en syncope. Son collègue Mohamed Cissé a précisé que la jeune fille avait mangé avant de se baigner dans la piscine.



Le tribunal a finalement condamné les deux agents à 1 mois de prison ferme pour « homicide involontaire ».



Pour rappel, les faits remontent au 17 septembre dernier lorsque la fillette R. Bâ se trouvait à l'hôtel avec sa mère pour un brunch. C'est à ce moment qu'elle s'est noyée dans la piscine de l'établissement. Malheureusement, malgré son évacuation en urgence et son hospitalisation à l'hôpital Fann, la jeune victime a succombé à ses blessures trois jours après l'incident.