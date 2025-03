Affaire de trafic de migrants : retour de parquet pour le maire de Dionewar et ses complices

Présentés ce mardi 18 mars 2025, au parquet financier par la brigade de gendarmerie de Foundiougne, le maire de Dionewar Lassana Sarr ainsi que six autres individus ont bénéficié d'un retour de parquet ce mercredi 19, d'après la RFM qui donne l'information. C'est dans le cadre d’une enquête sur un trafic présumé de migrants. Le maire et ses supposés complices sont accusés de plusieurs infractions, notamment l’association de malfaiteurs, le trafic de migrants, la mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que l’escroquerie.



L’interpellation de Lassana Sarr et de ses complices fait suite à l’interception de 241 candidats à la migration irrégulière, qui tentaient de quitter le pays dans des conditions dangereuses. Ces migrants ont été secourus la gendarmerie, qui a ensuite ouvert une enquête sur le réseau de trafic responsable de cette opération.



Le maire de Dionewar et ses associés sont suspectés d’être impliqués dans l’organisation de ce réseau. Les charges retenues contre eux témoignent de la gravité des actes allégués.