Affaire des 114,4 milliards de Fcfa non reversés au Trésor : l’ancien Dg de La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, et d’autres responsables auditionnés

Comme l’a révélé hier PressAfrik.com, l’ancien directeur général de La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, a été auditionné mardi 26 août par la Division des investigations criminelles (Dic), conformément aux instructions du parquet financier.



Cette audition s’inscrit dans le cadre du rapport de la Cour des comptes relatif à l’audit des finances publiques. L’ancien ministre Communication a notamment été entendu sur l’affaire « Sukuk Sogepa ».



Dans son rapport, la Cour des comptes avait relevé que sur le montant issu de ce « Sukuk », soit 114,4 milliards de Fcfa, une partie n’avait pas été reversée au Trésor. En retraçant les flux financiers, il a été établi que 10 milliards de Fcfa avaient été virés à La Poste dans des conditions jugées opaques. L’audition de l’ancien maire de Kolda (sud) a essentiellement porté sur ce virement.



Outre Abdoulaye Bibi Baldé, le journal Libération de ce jeudi 28 août rapporte que d’autres structures morales ou physiques ayant bénéficié de ces virements à savoir Eiffage, Seneguindia, la Compagnie sucrière sénégalaise ou encore Bamba Ndiaye SA sont dans le collimateur des enquêteurs.



Avant Abdoulaye Bibi Baldé, Abdoul Yaya Kane (ancien directeur général de la Sogepa), l’ancienne et l’actuelle directrice de la Banque islamique du Sénégal ainsi que des responsables de sociétés de titrisation ont également été interrogés, dans le cadre d’une enquête désormais à sa phase finale.