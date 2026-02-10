Affaire des 12 personnes interpellées à Keur Massar : And Samm Jikko Yi alerte sur la transmission volontaire du VIH et convoque la presse

Le collectif And Samm Jikko Yi a réagi à l’affaire des « présumés homosexuels » interpellés à Keur Massar. L’organisation évoque une « colère légitime liée à la dimension criminelle que représente la transmission volontaire du VIH/sida », estimant que les faits reprochés soulèvent de graves préoccupations sanitaires et sociales.



Face à cette situation, And Samm Jikko Yi annonce la convocation de la presse ce lundi 16 février 2026 à la Mosquée Inachevée (ancien aéroport), afin de faire connaître sa position et ses revendications sur cette affaire.



Ci-dessous l’intégralité du communiqué.



Chers concitoyens...

C'est avec regret et désespoir que And Samm Jikko Yi a appris l'affaire des «présumés homosexuels » de Keur Massar, ses ramifications et ses rebondissements. La colère est à son comble dans tous les départements. Le Sénégal est choqué.



Une colère légitimement liée à la dimension criminelle des faits que constitue la transmission volontaire du VIH Sida. L'Etat du Sénégal peut d'ores et déjà mesurer toute sa responsabilité sur l'organisation, l'évolution et le niveau de propagation programmée et désormais pleinement assumée de la cause LGBTQI+ dans notre pays.



Les homosexuels sont désormais confiants et aujourd'hui conscients de l'impunité que leur confère la loi telle qu'elle est formulée dans l'article 319 du code pénal du Sénégal. Aujourd'hui, ils reconnaissent les faits et assument sans vergogne leur identité avec des aveux circonstanciés. Le procès des homosexuels de Diourbel, l'affaire Binta Mécanicien sont encore frais dans les mémoires.



Quoi que puisse faire l'Etat aujourd'hui, le mal, dans notre pays, sur notre jeunesse, est déjà fait. L'homosexualité s'est organisée et a pris ses marques. Il est aussi question dans les faits de formateurs sexuels rémunérés en échange de vidéos pornographiques tournées avec des mineurs... bref.



Les pires craintes de Samm Jikko Yi n'auraient jamais atteint une pareille calamité sous une forme aussi sordide. La graine du VIH est aujourd'hui semée et nous devrons boire la coupe jusqu'à la lie. Espérons que la justice au moins cette fois fera son travail sans pression et sans entrave.



En tout état de cause, And Samm Jikko Yi sera en urgence devant la presse dès ce lundi 16 Février 2026 à partir de 10h à la Mosquée Inachevée (ancien aéroports). Nous pensons finalement, comme avec l'ancien régime, que la volonté de dilatoire du nouveau gouvernement ne fait malheureusement plus aucun doute.



And Samm Jikko Yi en tirera donc toutes les conséquences et prendra ses responsabilités.