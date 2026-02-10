Tension dans les universités : le Forum Civil plaide pour une entité indépendante de gestion des bourses

Le Forum Civil s’est exprimé sur les tensions récentes dans les universités sénégalaises. En marge de sa publication des résultats de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2025, l’organisation a fait part de sa vive préoccupation concernant la crise dans la gestion des bourses dans les universités publiques.



Dans sa déclaration, le Coordonnateur général du Forum Civil, Matar Sall, appelle le gouvernement à explorer un autre mode de gouvernance qui pourrait passer, notamment, par la création d’une entité indépendante de régulation des allocations sociales tant pour l’éducation nationale, l’enseignement supérieur que pour la formation professionnelle.