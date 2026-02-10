Tension dans les universités : le Forum Civil plaide pour une entité indépendante de gestion des bourses

Le Forum Civil s’est exprimé sur les tensions récentes dans les universités sénégalaises. En marge de sa publication des résultats de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2025, l’organisation a fait part de sa vive préoccupation concernant la crise dans la gestion des bourses dans les universités publiques.
Dans sa déclaration, le Coordonnateur général du Forum Civil, Matar Sall, appelle le gouvernement à explorer un autre mode de gouvernance qui pourrait passer, notamment, par la création d’une entité indépendante de régulation des allocations sociales tant pour l’éducation nationale, l’enseignement supérieur que pour la formation professionnelle.
Dans sa déclaration, le Coordonnateur général du Forum Civil, Matar Sall, appelle le gouvernement à explorer un autre mode de gouvernance qui pourrait passer, notamment, par la création d’une entité indépendante de régulation des allocations sociales tant pour l’éducation nationale, l’enseignement supérieur que pour la formation professionnelle.
Autres articles
-
Indice de Perception de la Corruption 2025 : le Sénégal progresse mais reste en zone rouge, alerte le Forum Civil
-
Exploration Onshore : Petrosen vise un financement de 55 milliards CFA
-
Tensions à l'UCAD : Me Bamba Cissé condamne les bavures policières et appelle à l'apaisement
-
Mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ : le gouvernement annonce des enquêtes en cours
-
Affrontements à l’UCAD : Daouda Ngom affirme que les franchises universitaires n’ont pas été violées