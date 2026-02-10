Lutte contre les VBG : Banjul s'apprête à accueillir le Forum des Premières Dames de l'espace

Dans un élan décisif pour la protection des droits des femmes en Afrique de l'Ouest, la Commission de la CEDEAO a annoncé la tenue prochaine d’un forum de haut niveau consacré à la « Tolérance Zéro » aux Violences Basées sur le Genre (VBG). Prévu du 14 au 16 avril 2026, cet événement réunira les Premières Dames des pays membres du projet SWEDD+ dans la capitale gambienne.



​En prélude à ce sommet crucial, une mission technique de la CEDEAO a séjourné à Banjul du 26 au 30 janvier 2026. Coordonnée par le Département du Développement Humain et des Affaires Sociales, en collaboration avec l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS), cette mission avait pour but de s'assurer que tous les voyants sont au vert.



​Pendant cinq jours, les experts ont travaillé main dans la main avec le Bureau de la Première Dame de Gambie et les ministères sectoriels pour finaliser les aspects logistiques et institutionnels. L'objectif est clair, garantir une organisation sans faille pour un événement dont les enjeux dépassent les simples formalités diplomatiques.



​Ce forum s'inscrit dans la continuité du projet régional SWEDD+ (Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique plus), soutenu financièrement par la Banque mondiale. Ce programme ambitieux vise à :

​Renforcer l'autonomie économique des femmes et des jeunes filles, améliorer l'accès aux services de santé reproductive, éradiquer les pratiques néfastes et les violences systémiques.



​La présence attendue des Premières Dames souligne la volonté politique de porter le plaidoyer au plus haut niveau de l’État. En mettant l'accent sur la « Tolérance Zéro », la CEDEAO et ses partenaires entendent transformer les engagements de papier en actions concrètes sur le terrain, afin de briser le cycle des violences qui freine encore trop souvent le développement humain et économique de la région. ​



« Ce forum de Banjul doit marquer un tournant dans la coordination régionale de lutte contre les VBG », ont souligné les organisateurs à l'issue de la mission technique.