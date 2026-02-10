Indice de Perception de la Corruption 2025 : le Sénégal progresse mais reste en zone rouge, alerte le Forum Civil

« Faire la lumière sur les 8 milliards FCFA destinés aux sinistrés des inondations de 2024 »



Les résultats de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2025 ont été publiés ce mardi 10 février 2026, par Transparency International, représentée au Sénégal par le Forum Civil. Selon l’organisation, le Sénégal enregistre une légère progression avec un score de 46/100, soit un point de plus que l’IPC 2024, mais demeure dans la zone rouge.D’après le Forum Civil, cette avancée, dans la notation est liée à la poursuite et à la mise en œuvre des réformes engagées en 2024, notamment :- la volonté politique constamment exprimée et manifestée par les autorités de promouvoir la bonne gouvernance ;- l’adoption de la loi n° 2024-06 du 09 février 2024 modifiant la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) ;- l’adoption de la loi n° 2024-07 du 09 février 2024 modifiant la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine ;- l’adoption de la loi n° 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;- l’opérationnalisation du Pool Judicaire Financier (PJF) et l’engagement soutenu de cette juridiction dans l’accomplissement de ses missions.Le Forum Civil rappelle que les réformes de 2025 marquées par l’adoption, en septembre des lois portant création de l’Office national de lutte contre la Corruption (OFNAC), relative à la déclaration de patrimoine, portant statut et protection des lanceurs d’alerte et relative à l’Accès à l’Information, suivie de celle de leurs décrets d’application en novembre, devraient se traduire par une amélioration de l’indice de Perception de la Corruption (ICP) 2026 qui sera publié en 2027.D’après l’organisation, la progression du score du Sénégal, reste toutefois tributaire du maintien de la dynamique actuelle de lutte contre la corruption.Dans ce cadre le Forum Civil appelle :-le Président de la République à faire publier les rapports de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) ;le Premier Ministre à restaurer l’orthodoxie en privilégiant le renforcement des entités internes de passation des marchés des autorités contractantes, afin de prévenir les risques de désorganisation institutionnelle, de chevauchements de compétences et de conflits d’intérêts inhérents à la création de la Commission des Achats de l’Etat ;-le Président de l’Assemblée nationale à publier les informations relatives au processus de passation et d’attribution du marché portant acquisition des véhicules de l’Assemblée nationale ;-les corps de contrôle, notamment l’OFNAC, la Cour des Comptes et l’ARCOP, à publier leurs rapports régulièrement et à bonne date.Le Forum Civil, conformément au principe de redevabilité appelle l’Etat :- à faire la lumière sur les huit milliards (8. 000. 000. 000) de FCFA destinés aux sinistrés des inondations de 2024, notamment les populations de Bakel ;- à édifier le peuple sénégalais sur les trente-sept milliards (37 000 000 000) de FCFA dans l’affaire ASER-AE POWER ;- à procéder à la publication du rapport du cabinet Forvis Mazars portant sur la dette publique ;- à bâtir, dans une approche inclusive, une stratégie nationale de l’intégrité dont le pilier essentiel est axé sur l’émergence d’une culture d’intégrité au moyen de la formation et de la promotion de l’expertise nationale.