Premier League : Iliman Ndiaye met fin à sa disette mais Everton s’incline face à Bournemouth

L’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye a mis fin à une série de neuf rencontres sans but avec Everton. Ce mardi 10 février 2026, il a inscrit son cinquième but de la saison lors de la 26ᵉ journée de Premier League.



Le champion d’Afrique 2025 a trouvé le chemin des filets sur penalty à la 42ᵉ minute face à Bournemouth. Malgré cette ouverture du score, Everton a été renversé en seconde période. Rayan a égalisé à la 61ᵉ minute avant qu’Adli ne donne l’avantage définitif aux visiteurs trois minutes plus tard (64ᵉ).



Battus 1-2 à domicile, les Toffees conservent néanmoins leur 8ᵉ place au classement, tandis que Bournemouth pointe à la 9ᵉ position.