PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Premier League : Iliman Ndiaye met fin à sa disette mais Everton s’incline face à Bournemouth
L’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye a mis fin à une série de neuf rencontres sans but avec Everton. Ce mardi 10 février 2026, il a inscrit son cinquième but de la saison lors de la 26ᵉ journée de Premier League.
 
Le champion d’Afrique 2025 a trouvé le chemin des filets sur penalty à la 42ᵉ minute face à Bournemouth. Malgré cette ouverture du score, Everton a été renversé en seconde période. Rayan a égalisé à la 61ᵉ minute avant qu’Adli ne donne l’avantage définitif aux visiteurs trois minutes plus tard (64ᵉ).
 
Battus 1-2 à domicile, les Toffees conservent néanmoins leur 8ᵉ place au classement, tandis que Bournemouth pointe à la 9ᵉ position.
Moussa Ndongo

Mardi 10 Février 2026 - 23:20


