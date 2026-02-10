Premier League : Iliman Ndiaye met fin à sa disette mais Everton s’incline face à Bournemouth

L’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye a mis fin à une série de neuf rencontres sans but avec Everton. Ce mardi 10 février 2026, il a inscrit son cinquième but de la saison lors de la 26ᵉ journée de Premier League.
Le champion d’Afrique 2025 a trouvé le chemin des filets sur penalty à la 42ᵉ minute face à Bournemouth. Malgré cette ouverture du score, Everton a été renversé en seconde période. Rayan a égalisé à la 61ᵉ minute avant qu’Adli ne donne l’avantage définitif aux visiteurs trois minutes plus tard (64ᵉ).
Battus 1-2 à domicile, les Toffees conservent néanmoins leur 8ᵉ place au classement, tandis que Bournemouth pointe à la 9ᵉ position.
Le champion d’Afrique 2025 a trouvé le chemin des filets sur penalty à la 42ᵉ minute face à Bournemouth. Malgré cette ouverture du score, Everton a été renversé en seconde période. Rayan a égalisé à la 61ᵉ minute avant qu’Adli ne donne l’avantage définitif aux visiteurs trois minutes plus tard (64ᵉ).
Battus 1-2 à domicile, les Toffees conservent néanmoins leur 8ᵉ place au classement, tandis que Bournemouth pointe à la 9ᵉ position.
Autres articles
-
Coupe de la Ligue 2026 : le calendrier complet et la composition des poules dévoilés
-
Lutte simple: Serigne Ndiaye 2 remporte le grand gala et empoche six millions FCFA
-
Stade Rennais F.C : le club suspend de leurs fonctions le coach Habib Bèye et ses adjoints
-
Maroc : le procès des 18 supporters sénégalais risque un nouveau report (Me Kabou)
-
Ligue 1 : l’US Gorée reprend la tête après les faux pas de l’AJEL et du Casa Sports