Affaire des 125 milliards: “On vise le non-lieu et la restitution des biens de Farba Ngom”, assure Me Baboucar Cissé

La Cour suprême du Sénégal a confirmé, mardi 28 avril 2026, la demande de liberté provisoire assortie de contrôle judiciaire de Farba Ngom, député-maire des Agnam, en détention provisoire depuis février 2025, dans le cadre du dossier des flux financiers suspects totalisant 125 milliards de FCFA.





Dans un entretien au quotidien L’Observateur, Me Boubacar Cissé, l’un des avocats du prévenu, assure que la défense “vise le non-lieu” dans ce dossier. “La bataille continue, on vise le non-lieu, que Farba Ngom soit totalement blanchi et que tous ses biens qui ont été saisis lui soient restitués, notamment tous les immeubles”, a-t-il prévenu.





L’avocat soutient aussi que “sauf élément nouveau”, le juge “va clôturer l’instruction”, ajoutant que le non-lieu “est presque certain”.





Pour rappel, Farba Ngom a été maintenu en détention provisoire depuis février 2025 pour des chefs d'accusation incluant l'association de malfaiteurs, l'escroquerie portant sur les deniers publics et le blanchiment de capitaux.

