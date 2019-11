Affaire des 750kg de cocaïne saisies: Cinq personnes en prison, l'Ecossais et Mbaye Athie en liberté

Au Sénégal, la série de saisies d’importantes quantités de cocaïne profite pour le moment bien plus les étrangers surtout les européens que les citoyens sénégalais. En effet, pour la première saisie au Port de Dakar de plus d’une tonne de drogue pure venant du Brésil, le couple Allemand qui avait été arrêté a bénéficié d’une liberté provisoire.Pour cette nouvelle saisie opérée par la marine nationale au large des côtes Sénégalaise, cinq personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Toutefois, l’Ecossais et l’opérateur économique Mbaye Athie sont encore libres comme l’air.En revanche, l’affaire des 750 kg de cocaïne saisies commence à livrer ses secrets avec les auditions entamées par le doyen des juges. Libération dans sa livraison de ce mardi, rapporte que les suspects ont commencé à défiler devant le Doyen des juges, hier. Le parquet a ouvert une information pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue, blanchiment entre autres.Cinq suspects ont été écroués à l’exception de l’Ecossais et Mbaye Arthie, qui passent eux, aujourd’hui.