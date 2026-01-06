Affaire des 76 véhicules parlementaires : Guy Marius Sagna dénonce une «défaillance» et «un mauvais exemple»

La polémique suscitée par la réception d’un premier lot de 76 véhicules destinés aux parlementaires sénégalais continue de raviver l’actualité politique. Le député de la majorité, Guy Marius Sagna, a reconnu ce mardi 06 janvier «une défaillance et un manque de vigilance du bureau de l’Assemblée nationale», qu’il accuse de n’avoir donné «aucune information» ni «consulté» sur l'achat des véhicules.
Face au «silence complice sur la question des voitures», il a estimé que «la majorité des 20 députés (coordonnateur du projet) doit des comptes et des excuses aux députés et au peuple sénégalais», assurant que «l'Assemblée nationale a été un mauvais exemple».
Pour le député, dans un contexte où «le gouvernement a informé le peuple des actes anti nationaux posés par le régime de Macky Sall et la situation difficile des finances publiques», il était important pour le parlement «de soutenir» les actions par «la rationalisation des dépenses et dans la réduction du train de vie» des élus.
Guy Marius Sagna a invité enfin ses pairs à «surveiller l'Assemblée nationale et veiller à ce que plus jamais ne se reproduise» ce qu’il qualifie de «défaillance» et de «manque de vigilance» .
