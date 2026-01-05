Affaire des 76 véhicules parlementaires : «Tout est transparent, tout a été documenté», assure El Malick Ndiaye

Le député Thierno Alassane Sall a révélé hier, dimanche, la réception d’une première vague de 76 véhicules de service par les parlementaires sénégalais, tout en questionnant sur la légalité et la transparence dans la procédure. Au cours du journal de la Radio Sénégal Internationale (RSI), ce lundi 05 janvier, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, s’est justifié en assurant qu’ «aucune opacité» n’encadre la procédure.



«Tout est transparent : les commissions, les montants du marché, la procédure. Tout a été documenté et on peut le mettre à la disposition de la commission centrale de l’Assemblée nationale ou même tenir une conférence de presse pour éclairer la lanterne des Sénégalais», a assuréLe président de l'Assemblée nationale.



El Malick Ndiaye a aussi rappelé que le budget de l’Assemblée «a été réduit de 300 millions FCFA» pour «éviter d’éventuelles polémiques», en réponse à tous ses opposants qui l’accusent de «gabegie financière» à la tête de l’Institution.



Il a également laissé entendre qu’un «autre lot de véhicules viendra» pour compléter la liste des bénéficiaires du parlement.