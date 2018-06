Affaire des commissions sur les transferts à l'OM : Pape Diouf blanchi par la justice français

Le Franco-sénégalais et ancien président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf n’a plus de démêlé avec la justice française. En effet, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé mercredi sa mise en examen. Il est désormais placé sous statut de témoin assisté.L'ancien dirigeant olympien était notamment soupçonné d'avoir versé des sommes illégitimes à Thomas Deruda et d'avoir surévalué la commission de l'agent de Vitorino Hilton, pour un total de 474 000 euros soit 310 millions 924 mille 257 F cfa.« Nous sommes heureux que la justice ait pris le temps de constater que Pape Diouf est totalement étranger au moindre acte délictuel », s'est félicité l'avocat de Pape Diouf, Me Bruce Blanc, ajoutant que son client « a toujours été un homme intègre ».Cette accusation prononcée en décembre 2016 était contestée par Pape Diouf, qui niait les faits qui lui étaient reprochés. Contestation entendue par la chambre d'instruction, qui a considéré qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de l'ancien président phocéen.Une annulation qu'avait d'ailleurs requise l'avocat général, considérant que « les investigations ne permettaient pas d'établir que Pape Diouf avait engagé Thomas Deruda, en 2006, en sachant pertinemment qu'il n'avait pas les compétences requises pour jouer en qualité de professionnel ».Avec Sport 221